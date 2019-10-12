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Keşan Otogarı'nda otobüsler denetlendi, çığırtkanlara tutanak tutuldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan şehirlerarası otogarı denetleyen ekipler, yolcu taşımacılığı yapılan araçlarda incelemelerde bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan şehirlerarası otogarı denetleyen ekipler, yolcu taşımacılığı yapılan araçlarda incelemelerde bulundu. Otogarda bulunan çığırtkanlara tutanak tuttu.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri, Keşan Otogarı'dan hareket eden, şehirlerarası ve Edirne ilçeleri arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kontroller yaptı. Toplam 13 araç sorgulanırken, 1 araca yetki belgesi kapsamı dışında yolcu taşıdığı için 1.774 TL idari para cezası kesildi.



Otogar içeresinde bulunan İlçe Trafik'e bağlı sivil ekipler tarafından gerçekleştirilen kamera tespitli çekimlerde, yolculuk yapmak veya yolcusunu karşılamak amacıyla Keşan Otogarı'na gelen yolcuların veya vatandaşların, firmalarda çalışan “Çığırtkan” olarak tabir edilen görevlilerce, otogar giriş noktasında karşılanmak suretiyle; ellerinden, kollarından bavullarından çekilerek kendi otobüs şirketlerine ait firmalara bilet almaya götürüldükleri tespit edildi. Yolculara karşı söz konusu fiili davranışları uygulayan 4 firma çalışanın kimlik tespiti yapıldıktan sonra tutanak tutularak, gerekli cezai işlem için Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerine iletileceği bildirildi.

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