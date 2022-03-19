İhlas Haber Ajansı

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Keşan polisinden sahte içki operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından ilçe girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 125 litre sahte içki imali için kullanıldığı değerlendirilen etil alkol ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından ilçe girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 125 litre sahte içki imali için kullanıldığı değerlendirilen etil alkol ele geçirildi.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sahte içki satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 125 litre sahte içki imali için kullanıldığı değerlendirilen etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan B.T. ve H.S. hakkında ‘5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

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