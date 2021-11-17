Keşan Vergi Dairesi'nde korkutan yangın

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Keşan Vergi Dairesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bodrum katında buluna arşiv odasından çıkan dumanlara sebep olan alevler kısa zamanda söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın, 17.00 sıralarında Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü binasında çıktı. Binanın bodrum katındaki arşiv bölümünden dumanların çıktığını gören çalışanların durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Bu sırada çalışanlar, katları duman ile kaplanan binanın dışına çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangının büyümesi önlenirken bodrum katında bulunan ve daha büyük bir yangın oluşması durumunda ulaşımı güç olacak arşiv odasındaki alevlerin söndürülmesi ile bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

Konuyla ilgili Keşan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, arşiv odasında çıkan yangında zarar gören evrakların 2002-2003 yıllarına ait miadını doldurmuş ve imha edilmesi gereken dosyalar olduğunu belirtilirken, konuyla ilgili olarak idari soruşturmanın başlatıldığı ve güvenlik güçlerince de incelemelerin devam ettiği bildirildi.