İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Keşan yine zehir soluyor

Edirne’nin Keşan ilçesi bu yılda kirli hava ile karşı karşıya kaldı.

Edirne'nin Keşan ilçesi bu yılda kirli hava ile karşı karşıya kaldı.


Keşan'da doğal gaz kullanım oranının her geçen gün yükselmesine rağmen oluşan hava kirliliği bazı zamanlar nefes almaya izin vermiyor.


Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yükselen dumanlar beraberinde hava kalitesini düşürdü.


Sabah saatlerinde havadaki kükürt oranı 183 olarak kayıtlara geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın http://www.havaizleme.gov.tr uzantılı web sayfasında Keşan'da; bisiklet sürülmemesi, açık havada spor ve yürüyüş ile piknik yapılmaması önerisinde bulunuldu.


Yaşanan durum karşısında ise bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden hava kalitesinin düşük olmasını çok sert bir şekilde eleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.