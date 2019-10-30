Keşan'da 1 ton 600 kilogram beyaz kum midyesi ele geçildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 1 ton 600 kg beyaz kum midyesi ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden alınan bilgi doğrultusunda, Erikli kavşağında beklemeye başladı. Saat 16.00 sıralarında sürücülüğünü S.G. isimli şahsın yaptığı 01 EGD 35 plakalı aracı durduran ekipler, yaptıkları kontroller aracın kasasında 1 ton 600 kg beyaz kum midyesi ele geçirdi.

Çuvallar içindeki midyeler polis tarafından muhafaza altına alınırken, araç sürücüsü S.G. hakkında 1380 sayılı kanuna muhalefet suçundan gerekli işleme başlandı.