İhlas Haber Ajansı

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Keşan'da 22 bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 22 bin 600 adet doldurulmuş makaron ile poşetlenmiş 9.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 22 bin 600 adet doldurulmuş makaron ile poşetlenmiş 9.07 gram ve fişek haline getirilmiş 3 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Alınan arama kararı doğrultusunda A.A. isimli şahsa ait evde yapılan aramada 22 bin 600 adet doldurulmuş makaron, poşetlenmiş 9.07 gram ve fişek haline getirilmiş 3 gram esrar ele geçirildi. Ev sahibi A.A. ile evde bulunan G.K. isimli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

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