Keşan'da 53 bin doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde 53 bin tütün doldurulmuş makaron ve 6 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde tütün ve mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yapan genelinde Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli olarak gördükleri H.K. isimli bir kişinin otomobilini ilçe girişinde durdurdu. Araç içinde yapılan aramada, tütünle doldurulmuş vaziyette 53 bin makaron ve 6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak aracında kaçak tütün ve mamulleri bulunan şüpheli H.K. gözaltına alındı.