Keşan'da 73 şişe kaçak içki yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından gümrük kaçağı 73 şişe içki yakalandı.

KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından gümrük kaçağı içki satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışma neticesinde İspat Cami Mahallesi'nde bir işyerinde arama yapıldı. Aramada, 73 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Konuyla ilgili S.T.B. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan tahkikata başlandı.