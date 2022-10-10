Keşan'da 81 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde iş yerinde ve evinde arama yapılan şüpheliden 81 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı içki satışı yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışma neticesinde Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.

B.Y. isimli şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramalar sonucunda faklı tür ve markalarda olmak üzere toplam 81 şişe gümrük kaçağı alkollü içki yakalandı.

Şüpheli B.Y. hakkında soruşturma başlanıldı.