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Keşan'da bir evde gümrük kaçağı ve el yapımı içki ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde gümrük kaçağı ve el yapımı içki ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde gümrük kaçağı ve el yapımı içki ele geçirildi.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince, Keşan'da gümrük kaçağı/sahte içki satışı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Anafartalar Caddesi üzerindeki bulunan ve Ö.D. isimli bir şahsın evinde arama yapan ekipler 16 şişe değişik markalarda gümrük kaçağı içki, 5 adet pet şişe içinde muhafaza edilen toplam 10 litre yapma şarap ile boş içki şişeleri ele geçirdi.


Şüpheli Ö.D. hakkında, 5607 SKM suçundan tahkikat başlatıldı.

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