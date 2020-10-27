Keşan'da denetimler devam ediyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şehir genelinde yaptığı denetimler devam ediyor. Bugünkü uygulamalarda çeşitli suçlardan 4 kişi yakalanırken, 11 motosiklete de el koydu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptığı denetimlerine kaldığı yerden devam etti. Trafik ve asayiş ekipleri ile ortaklaşa yapılan uygulamalar kapsamında Keşan'daki motosiklet tamircileri, ana caddeler, ara sokaklarda kontroller yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında, metruk bir binada bulunan iki şüpheli üzerinde arama yapan ekipler; şahıslar üzerinde 3 paket eroin ele geçirerek el koyarken, haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Uygulamaların devamında, 1 adet çalıntı 2 adet çekme belgeli 2 adet sigortasız 6 adet tescilsiz olmak üzere toplam 11 adet motosiklet yakalanarak bunlara el konuldu. Çalıntı motosikletin ruhsat sahibi olduğunu beyan eden C.A. isimli bir kişi hakkında Motosiklet Hırsızlığı ve Çalıntı Mal Üzerinde Tasarrufta Bulunmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan uygulamalar sırasında, daha önceden Motosiklet Hırsızlığı sucundan aranma kaydı bulunan O.G. isimli şahsı ikameti çevresinde fark eden ekipler, kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.