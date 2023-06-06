İhlas Haber Ajansı

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Keşan'da düğün sonrasında havaya ateş eden damat gözaltına alındı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, düğün salonunun bahçesinde kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden damat gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, düğün salonunun bahçesinde kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden damat gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Keşan-İstanbul yolundaki bir düğün salonunun bahçesinde damat E.G. (23) düğün sonrasında havaya 2 el ateş etti. Silah sesini duyan polis ekipleri, düğün salonunda kontrol yaptı. E.G., tabancayı polise teslim etti.


Gözaltına alınan E.G. emniyete götürülerek ifadesi alındı. E.G., hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

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