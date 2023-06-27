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Keşan'da evin duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, kamyonetin yol kenarındaki kullanılmayan evin duvarına çarptığı kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kamyonetin yol kenarındaki kullanılmayan evin duvarına çarptığı kazada, araç sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre; Paşayiğit Mahallesi'nde seyir halindeki M.A.S. yönetimindeki 22 ACD 187 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan eski bir eve çarptı. Kamyonet, duvarları yıkılan evden içeri girerken, sürücü M.A.S. kendi imkanları ile dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.A.S. Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Duvarları yıkılan eski evin kullanılmadığı belirtilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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