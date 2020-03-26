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Keşan'da gece yarısı korkutan araç yangını

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir minibüsün motor kısmında gece saatlerinde yangın çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir minibüsün motor kısmında gece saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Yangın 26 Mart gecesi saat 04.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.T.'ye ait 48 ADR 594 plakalı minibüsün motor kısmında elektrik arızasından dolayı yangın çıktı.


Yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


İtfaiye ekipleri yangını minibüsün tamamına yayılmadan söndürürken, araçta maddi hasar oluştu.

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