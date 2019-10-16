Keşan'da göçmen kaçakçısı konvoyu yakalandı: 3 tutuklama

Edirne'nin Keşan ilçesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçunun önlenmesine yönelik yapılan operasyonda göçmen kaçakçılarını taşıyan 4 araç kovalamaca sonucu yakalandı. İçlerinde FETÖ/PYD'den aranma kaydı bulunan 1 kişi ile birlikte toplam 3 kişi tutuklandı.

Keşan'a Malkara yönünden 4 araç halinde yasadışı yollarla göçmenlerin İpsala istikametine götürüleceği bilgisini alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Malkara istikametinde uygulama noktası oluşturdu. Saat 19.10 sıralarında 34 KG .. plakalı araç öncülüğünde konvoyun geldiğini gören ekipler, öncelikle ilk aracın uygulama noktasından geçişini sağlanarak İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Araç, İpsala ekipleri tarafından durdurulurken araçtaki şahsın Y.A. olduğu tespit edildi.

İlk aracın arkasından konvoyda bulunan 34 NTZ.., 34 PH ve 34 GD plakalı diğer araçlar da uygulama noktasına geldi. Ancak ileride polis noktasının olduğunu gören araçlar, trafik güvenliğini de tehlikeye atarak polisin üzerine araçlarını sürüp kaçmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine başlayan kovalamaca sonrasında 34 NTZ.. plakalı araç İstanbul yoluna doğru dönüşü sırasında Dörtyol kavşağında durduruldu. Şoför İ.K., araçta göçmenlerin bulunduğunu, onları yol üzerinde ağaçlık bir alana bıraktığını söyledi. Bilgi üzerine yapılan aramalar sonrasında Beğendik yolu üzerinde bulunan ağaçlık bir alanda üzerlerinde pasaport ve kimlik bulunmayan 6 İran, 10 Afganistan uyruklu olmak üzere 16 kişi yakalandı.

Uygulama noktasında kaçan diğer araçları yakalama çalışmaları devam ettiği sırada Gelibolu yolu üzerinde Bahçeköy kavşağında bulunan bir petrol istasyonunda 34 PH.. ve 34 GH.. plakalı araçlar da yakalandı. Araçta bulunan 2 şüpheli A.A. ve M.A., etkisiz hale getirilirken, üzerlerinde yapılan UYAP-GBT sorgularında A.A.'nın polis memuru iken ihraç edildiği, hakkında Erzurum Ağır Ceza İlamat Masasınca “Silahlı terör Örgütüne Üye olmak ( FETÖ/PDY)“ suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. A.A. ve M. A. isimli şahıslar “Göçmen Kaçakçılığı Yapmak” suçundan gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan yakalanarak haklarında yasal işlem yapılan A.A., İ.K., M.A. ve Y.A. adli makamlara sevk edildi. Mahkemede Y.A. serbest bırakılırken FETÖ/PYD suçundan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan A.A ile .I.K. ve M.A. tutuklandı.