Keşan'da hırsızlık suçundan yakalanan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil çaldıktan sonra gözaltına alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan C.K., aynı gün bir okuldan klima dış ünitesini çalarken yakalanınca tutuklandı.

İddiaya göre, İspat Cami Mahallesi Tahta Cami Sokak'ta kontak anahtarı üzerinde unutulan S.G.'ye ait otomobil çalındı. Olayla ilgili araştırma başlatan polis, başka bir plaka takılan otomobili, Keşan-Gelibolu yolunda durdurdu. Otomobilde yakalanan C.K. gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan C.K., aynı gün Elçibey Sokak'taki bir okulun klima dış ünitesini çalarken yakalandı. Gözaltına alınan C.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.