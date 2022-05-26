Keşan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 888 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Aranması olan 7 kişinin yakalandığı denetimlerde yaklaşık 20 bin lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi. 116 personelin katıldığı ve belli periyotlarda içinde toplamda 4 saat süren uygulamalarda 888 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Şehrin bir çok noktasında yapılan denetimlerde; aralarında yağma, göçmen kaçakçılığı, yaralama, ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 7 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi, ayrıca 3 kişiye de kimlik bildirmeme suçundan toplamda 831 lira para cezası uygulandı.

Halkın yoğun olarak bulunduğu otogar, kahvehane, kafe gibi işletmeler ile birlikte metruk binaların da kontrol edildiği uygulamalar sırasında trafik denetimleri de gerçekleştirdi.

158 aracın kontrollerinin yapıldığı çalışmalar çerçevesinde 12 araca çeşitli maddelerden toplamda 18 bin 600 lira idari para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi. Kontrol noktasına plakasız gelen motosiklet sürücüsüne ise polisler tarafından plakası olması gereken yere taktırıldı.