Keşan'da ilkokul öğrencilerine süt dağıtıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ilkokul öğrencilerine süt dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Keşan Süt Üreticileri Birliği personelleri tarafından, Dünya Süt Günü münasebetiyle Raşit Efendi İlkokulu öğrencilerine süt dağıtımı gerçekleştirildi. Raşit Efendi İlkokulu Müdürü Bülent Erkul'un da katılımıyla yapılan süt dağıtımında, Tarım ve Orman Keşan İlçe Müdürlüğü personeli tarafından sütün insan sağlığındaki önemi anlatıldı. Süt dağıtım etkinliğinin ardından açıklamalarda bulunan Keşan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nevzat Meriç, her yıl Dünya Süt Günü'nde öğrencilere süt dağıtım etkinliği yaptıklarını söyledi.