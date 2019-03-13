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Keşan'da kaçak göçmen ve uyuşturucu operasyonları

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana yapılan çalışmalarda 13,61 gram bonzai, 1,72 gram eroin ve 15 adet hap ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana yapılan çalışmalarda 13,61 gram bonzai, 1,72 gram eroin ve 15 adet hap ele geçirildi. Emniyet ekiplerince yapılan operasyonlarda toplam 631 kaçak göçmen yakalandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak 2019 tarihinden buyana yapılan Düzensiz Göçmen ve İnsan Kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında 631 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, gerekli işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 34 yakalama işlemi sonucunda, 39 organizatör “göçmen kaçakçılığı yapmak” suçundan yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 22'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında ise ilçe genelinde yapılan denetimler devam etmekte olup, genel uygulama haricinde belirlenmiş olan yapılan denetim ve kontroller sonucunda 12 şahıs yakalandı ve 13,61 gram bonzai, 1,72 gram eroin ve 15 adet hap ele geçirildi.


Asayiş İnfaz Büro Amirliğinin İlçe genelinde aranması ve yakalaması olan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda; toplamda 100 şahıs yakalanarak gerekli iş ve işlemleriyle ilgili makama sevk edildi.

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