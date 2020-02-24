İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Keşan'da kaçak kürk ve post operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde yapılan denetlemeler kapsamında, yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş 522 vizon postu ve 81 adet kürk ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan denetlemeler kapsamında, yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş 522 vizon postu ve 81 adet kürk ele geçirildi.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 ayrı araçta aramalar yapıldı.


Aramalar sırasında bir araç içinde 522 adet kaçak vizon postu ve 14 adet kürk mont ile palto bulunurken, aranan diğer araçta ise 67 adet kaçak kürk palto ele geçirildi ve bunlara el konuldu.


Olayla ilgili olarak A.K., Ş.K. ve M.İ. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.