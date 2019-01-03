Keşan'da kar yağışı başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Trakya'yı etkisi altına alan karlı hava akşam saatleri itibariyle Edirne'nin Keşan ilçesinde etkisini göstermeye başladı. İlçe merkezinde geç saatlerde etkili olmaya başlayan yağış, araçları ve çatıları beyazlatırken, Keşan'a bağlı Paşayiğit mahallesinde ise daha da etkili oldu. Kısa sürede Keşan-Edirne Karayolunda 3 santimetreye yakın kar oluşurken Karayolları ekipleri ise erken saatlerde kar küreme çalışmalarına başladı. Keşan Gelibolu Yolu Korudağ mevkiinde kar yağışının etkili olduğu ancak trafik açısından herhangi bir sıkıntının olmadığı öğrenildi.

Keşan Belediyesi, Karayolları ve Edirne İl Özel İdaresi'nin ekiplerini hazır halde beklettiği de öğrenildi.