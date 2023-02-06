Keşan'da kar yağışı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman tipiye dönen yağış şehre beyaza bürüdü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sistemi, Keşan'da sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklığının eksi 5 derece ve altında seyrettiği Keşan'a düşen kar, çatılar ve duvarların üzerinde beyaz bir iz bıraktı. Okulların tatil edilmediği ilçede, sabah kar yağışı ile uyanan öğrenciler sömestir tatilinin ardından kar altına okula gitme sevincini yaşadı.