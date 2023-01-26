Keşan'da korkutan yangın

Edirne'nin Keşan ilçesinde ikinci eşya satışı satılan bir barakada soba devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede kontrol alına alınan yangın sonrasında yaralanan olmazken, baraka küle döndü

Yangın, çarşı merkezinde, Keşan Belediyesi hizmet binası ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası binalarının bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan ikinci el eşya satışı yapılan barakada bulunan bir sobanın devrilmesi ile yangın başladı. Bir anda alevlerin ve dumanların yükseldiği yangın metrelerce uzaktan da fark edildi.

112 Acil Servis ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde, bölgede işyeri bulunan esnaf ve vatandaşlar da yangın haberini aldıktan sonra olay yerine gelerek burada yürütülen çalışmaları korku ve kaygı ile izledi.

Yangının kısa süre içerisinde büyümesiyle birlikte barakalardan çıkan yoğun duman bölgeyi etkisi altına aldı.

İtfaiye personelinin yoğun duman altında mücadelesiyle söndürdüğü yangında, geriye kalan ve zarar gören eşyalar da iş makineleri ile temizlendi.