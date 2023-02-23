Keşan'da köylüler yağmur duasına çıktı

Kış mevsiminin sonlarına gelinmesine rağmen yağışın beklenenin çok altında kalması nedeniyle Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı köylerinde yağmur duası düzenlendi. Keşan'a bağlı 6 köy muhtarlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen yağmur duası bugün Türkmen köyünde yapıldı.

Türkmen, Kılıçköy, Gündüzler, Akçeşme, Yeniceçiftlik ve Boztepe köylerinin muhtarlıkları işbirliğinde düzenlenen ve Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından yapılan yağmur duasına, çevre köylerden vatandaşlar ile siyasi parti yöneticileri, STK'ların yönetici ve temsilcileri de katıldı.

Toplanan vatandaşlar kurak geçen mevsimde yağmur yağması için dua ederken, kar ve yağmur yağışına hasret kaldıklarını söyledi. Türkmen Köyü'nde gerçekleştirilen yağmur duasının ardından ikramda bulunuldu.