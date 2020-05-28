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Keşan'da maskesiz çıkmanın yasak olduğu caddelerde polis denetim yaptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dizi denetimde bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dizi denetimde bulundu. Şehir merkezinde sokağa maskesiz çıkmanın yasak olduğu bölgelerde vatandaşları uyaran ekipler, iş yerlerini denetledi.


Keşan'da korona virüs tedbirleri dolayısıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni önlemler aldı. Buna göre kentin en işlek yerleri olan İsmet İnönü Caddesi, İsmail Saraç Caddesi, Demirciler Caddesi ve Önder Caddesi ile Alparslan Türkeş Meydanı'nda maskesiz bulunmak yasaklandı. Maskesiz dolaşmanın artık yasak olduğu cadde ve meydanlarda denetimlerde bulunan ekipler, vatandaşlara yeni alınan önlemleri birebir anlattı. Maskenin doğru kullanımı ve sürekli takılması konusunda vatandaşa bilgilendirmede bulunan polis, maskesiz dolaşmanın idari cezasının olduğunu söyledi.


Gün boyu sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda ekip otolarından uyarılar yapan polis, özellikle banka kuyruklarında sıkça ihlal edilen sosyal mesafe aralığını kontrol etti. Aynı zamanda ekipler, cadde üzerinde bulunan iş yerlerinde de uygulamalar yaptı. İşletmelere giren ekipler, burada da iş yeri sahiplerine iç mekanlarda maskesiz müşteri alınmayacağını belirterek, içeri giren müşterilerin de yoğunluk oluşturmadan kabul edilmesi gerektiğini hatırlattı. Bunun yanında dezenfektan bulundurulması gerektiği ve steril şartlar altında çalışılması gerektiği bildirildi.

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