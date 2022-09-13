Keşan'da öğrenci servislerine ortak denetim

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından okul servislerine yönelik ortak denetimler yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde eksiklikleri bulunan servis sürücülerine ceza kesildi.

Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta ekipleri tarafından Keşan'da öğrenci servisi taşıyan servislere ve belde ile köylerden ilçeye taşımalı eğitimle öğrenci getiren araçlara yönelik denetimler yapıldı.

Atatürk Bulvarı, Rasim Ergene Caddesi ve Paşayiğit Mahallesi'nde yapılan uygulamalar sırasında, toplamda 25 servis denetlenirken, 7 okul servisi sürücüsüne kanunun ilgili maddelerinden toplamda 4 bin 385 lira cezai işlem uygulandı.