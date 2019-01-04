İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Keşan'da okullar tatil edildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı dolayısıyla okullar bir gün tatil edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı dolayısıyla okullar bir gün tatil edildi.


Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Keşan İlçemizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı artarak devam etmekte olup, yer yer tipi görülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe genelinde 04/01/2019 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle Eğitim öğretime ara verilmiştir." denildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.