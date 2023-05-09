Keşan'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

İddiaya göre, Gelibolu istikametine giden, Ö.A. yönetimindeki 22 RD 985 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette giden S.K. yönetimindeki 34 PDP 71 plakalı otomobil ile Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali önüne çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ö.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldıran Ö.A., tedavi altına alındı. Araçlar, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otoparka çekildi.