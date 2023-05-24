Keşan'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki kız yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçen 11 yaşındaki kıza otomobil çarptı. Küçük kız yaralanırken otomobil sürücü şoka girdi.

Anafartalar Caddesi istikametinden Keşan Belediyesi Atatürk Stadı istikametine giden E.K.N. (44) idaresindeki 22 ABD 197 plakalı otomobil, Park Caddesi kesişimindeki yaya geçidine geldiği sırada, yolun karşısına geçmek isteyen G.G.'ye (11) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen G.G. yaralandı. Sürücü E.K.N. ise kazanın etkisiyle şoka girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerinde toplanan kalabalık, şoka giren sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Yaralanan 11 yaşındaki G.G. ve sürücü E.K.N. ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.