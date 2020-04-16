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Keşan'da özel hastane faaliyetlerine ara verdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren özel hastane korona virüs salgını sebebiyle, faaliyetlerine 2 Mayıs 2020 tarihine kadar ara verdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren özel hastane korona virüs salgını sebebiyle, faaliyetlerine 2 Mayıs 2020 tarihine kadar ara verdi.


Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle hem bize gelecek olan hastalarımızı hem de personelimizin sağlığını korumak adına 2 Mayıs 2020 tarihine kadar hizmetimize ara vermiş bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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