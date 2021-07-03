Keşan'da pazara gelenler alışverişe çıkmadan aşılandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde pazaryerine gelenler, belediye nikah salonunda kurulan aşı istasyonunda aşılandı. Önce aşısını vurulan sonrasında da alışverişe çıkan vatandaşların büyük ilgisi olan uygulamada 4 saatte 174 kişi aşılandı.

Keşan Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilçe belediyesine ait Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki nikah salonunda bugün aşı merkezi kuruldu. Randevu almadan istedikleri açıyı olan vatandaşlar, pazara geldiklerinde önce aşı merkezinde aşılarını oldu 15 dakika dinlendikten sonra da alışverişe başladı. Pazaryeri esnafı da işlerinin arasında aşılarını vurulmayı ihmal etmedi. Nikah salonu içerisinde kurulan merkeze gelen vatandaşlar önce hangi aşıyı olmak istediklerini söyleyerek isimlerini yazdırdı. Daha sonra Sinovac veya BioNTech aşılarını oldu.

Keşan Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki nikah salonunda 11.00 itibariyle başlayıp 4 saat süren aşılama uygulamasında, 18'i Sinovac ve 156'sı BioNTech olmak üzere toplam 174 kişi aşılandı.