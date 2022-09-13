İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Keşan'da pusu kurarak boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdıran saldırgan tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi kadını pusuya düşürerek silahla yaralayan şahıs Tekirdağ’da yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi kadını pusuya düşürerek silahla yaralayan şahıs Tekirdağ'da yakalandı.


Keşan'da 26 Temmuz akşamı 3 çocuk annesi Y.D. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi A.D. tarafından evinin önünde vurulmuştu. Kan donduran olayda Y.D.'yi evinin önünde pusuya yatarak bekleyen A.D. daha sonra 4 kurşunla Y.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.


Talihsiz kadın hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırganı yakalama çalışmaları başlatıldı.


Olay gününden bu yana kayıplara karışan A.D.'nin izi, Tekirdağ Yeniçiftlik Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Eylül'de bulundu. Jandarma ekipleri tarafından üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan silahı saldırgan, ertesi gün Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere ilçeye götürüldü.


Mahkeme karşısına çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.