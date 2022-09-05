İhlas Haber Ajansı

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Keşan'da sahte içki baskını

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis çok miktarda sahte rakı ve damıtma cihazı ele geçirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis çok miktarda sahte rakı ve damıtma cihazı ele geçirdi. Konuyla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.


Keşan'da gümrük kaçağı ve sahte alkol imalat ve satışı hakkında çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Yenimescit Mahallesi üzerindeki bir adrese baskın düzenledi.


A.G. isimli şahsa ait evde yapılan aramalarda 10 adet pet şişe ve 2 adet cam şişe içinde satışa hazır hale getirilmiş sahte rakı ile birlikte 1 adet damıtma cihazı ele geçildi. Ayıca tekrar kullanılmak üzere 6 adet TAPDK bandrollü kapak yakalandı.


Evinde sahte alkol bulunduran A.G. hakkında işlem başlatıldı.

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