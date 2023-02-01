Keşan'da sahte içki ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada toplam 182.5 litre sahte içki ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir eve sahte alkol operasyonu düzenledi. A.M. isimli şüpheliye ait evde yapılan aramalarda pet bidonlar içinde şişelenmiş 180 litre şarap ve 2.5 litre sahte rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M. hakkında adli işlem başlatıldı.