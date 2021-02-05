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Keşan'da sis etkili oldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz yönde etkiledi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz yönde etkiledi.


Termometrelerin sıcaklığı 10 derece ile ölçtüğü Keşan ilçesinde, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Şehir trafiğinde ilerleyen araçlar, olası bir kazaya sebebiyet vermemek için yavaş yavaş ilerlerken, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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