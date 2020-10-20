Keşan'da toplu taşıma araçlarına denetimler devam ediyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs denetimleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında zabıta ve polis ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi.

Cumhuriyet Meydanı üzerinde yapılan denetlemeler kapsamında, Keşan Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler minibüs ve ticari taksileri denetledi.

Oluşturulan uygulama noktasında şehirde çalışan araçları durduran ekipler; maske, sosyal mesafe ve hijyen açısından kontrollerinde bulundu. Öte yandan da şoförlerin gerekli şartları karşıladıklarına dair tutanaklar tutulup, sonrasında Keşan Kaymakamlığı'na verilmek üzere toplandı

Denetlemelere katılan Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerin gün boyu devam edeceğini belirterek "Hem maske, hem sosyal mesafe hem de araçlarda dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Toplu taşıma yapan araçlarda denetimlerimiz sürekli devam edecek. Şu ana kadar yaptığımız kontrollerde bir sorunla karşılaşmadık. Gayet iyi ve düzgün. Yolcular da maske takarak, mesafe kuralına uyuyor. Bu nedenle hem halkımıza hem de sürücülere teşekkür ediyorum" dedi.