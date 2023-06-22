Keşan'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine giden O.Y. yönetimindeki 34 DHR 507 plakalı otomobil, aynı istikamette giden D.E. yönetimindeki 22 ABB 671 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada, O.Y. ve D.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan O.Y. ve D.E. tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.