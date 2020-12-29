Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Keşan'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Belirlenen adresteki H.E. isimli şahsa ait ikamette arama yapan polisler, poşetler içerisinde 3.48 gram bonzai maddesi, 2.41 gram kenevir tohumu ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirdi.