Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir dizi çalışma çerçevesinde, farklı günlerde 5 farklı ikamete operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde aramalar yapan ekipler, 6,95 gram ve 33 adet fişek olarak tabir edilen kullanıma hazır sentetik uyuşturucu; 51 gram 182 adet kilitli poşette satışa hazır eroin, 2,20 gram skunk, 6 sentetik ecza, pompalı tüfek ve sahte para ele geçirildi.

İkametlerde yakalanan S.O, Z.P, H.M.K, M.G. ve S.G isimli şahıslar gözaltına alınırken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.