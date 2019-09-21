Keşan'da uyuşturucu operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu araması yapılan bir evde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan ihbarı değerlendiren Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta bulunan bir eve arama kararı alınarak yapılan operasyonda 41 adet satışa hazır hale getirilmiş eroin maddesi, 1 adet poşet içinde daralı 28.51 gram eroin, 122 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İkamet sahibi F.C. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece Edirne Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.