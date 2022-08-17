Keşan'da uyuşturucu operasyonu: Evden çok sayıda sentetik ecza çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve baskın yapan polisler, çok miktarca sentetik ecza ele geçirdi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan'da uyuşturucu madde ile mücadele eden İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Yenimescit Mahallesi'nde bulunan bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 280 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan Ü.K. isimli kişi gözaltına alındı.