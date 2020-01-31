Keşan'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu satışından gözaltına aldığı zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan'ın Yeni Mescit Mahallesi'nde devriye gezen Motorsikletli Polis Timleri (Yunuslar), şüphe üzerine Konak Sokak üzerinde bir şahsı durdurdu. İsmi M.Ç. olduğu tespit edilen şüphelinin üzerini arayan Yunuslar, şahsın üzerinde 2 adet ecstasy hap ele geçirdi. Sonrasında hapın nereden temin edildiğine dair iz süren ekipler, uyuşturucu hapların Yeni Mescit Mahallesi Kışla Sokak'ta oturan T.E.'den alındığını tespit etti. Bölgeye gelen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri T.E.'yi evinde yakaladı ve evde inceleme başlattı. İkamette yapılan aramalarda 65,87 gram bonzai maddesi ve bonzai maddesi ile karıştırmak üzere kullanıldığı değerlendirilen bitki ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan T.E. ise hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan soruşturma başlatılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.