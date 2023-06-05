Keşan'da yan yatan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkarak yan yatan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; İpsala istikametinden Keşan istikametine giden A.O.G. yönetimindeki 34 ED 9767 plakalı dorsenin bağlı olduğu 34 EKY 427 plakalı tır, Yeniceçiftlik köyü yakınlarına geldiği sırada kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan A.O.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.