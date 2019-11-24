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Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yerel yayın yapan bir gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yerel yayın yapan bir gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi.


Keşan'da yerel olarak faaliyet gösteren bir gazetenin ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 7 el ateş açıldı. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan ofisin camları silahlı saldırı sonrası kırılırken, eşyalar da zarar gördü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, bürodaki ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri de incelemeye alındı. Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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