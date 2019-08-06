Keşan'da yılın ilk ayçiçeği 5.06 TL'den alıcı buldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni sezonun ilk ayçiçeği, Keşan Ticaret Borsası'nda temsili olarak gerçekleştirilen açık arttırma ile 5.06 TL'den alıcı buldu.

Orhaniye köyünden üretici Hüseyin Karataş tarafından getirilen, 6.1 nem, 44.7 hektolitre ve 41.5 yağ değerlerine sahip ayçiçeği, oldukça çekişmeli geçen açık arttırma sonrasında Hüseyin Beşer tarafından kilogramı 5.06 TL'den satın alındı. Açık artırma ile ilgili konuşan Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, “Bugün burada yapılan salon satışındaki amaç üreticiyi teşvik etmek, satışların model olmasını ve değerlere göre alıcı ve satıcıyı bir araya getirip ürünün gerçek fiyat üzerinden satılmasını sağlamaktır.” dedi. Üretimdeki beklentilerini belirten Kaymaz, şunları kaydetti:

“Bu yıl herkes için güzel seyrediyor. İnşallah harman sonu da aynı şekilde üreticilerimiz doğal afetlerden en az şekilde etkilenerek, ürünlerini iyi bir şekilde toplamaları da nasip olur. 2019 yılı Ayçiçek sezonunun ülkemize, bölgemize, üreticimize ve sanayicimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Ürününü 5.06 TL'den satan üretici Hüseyin Karataş aldığı fiyattan dolayı memnun olduğunu belirterek, “Bu sembolik bir fiyat, gönül ister ki bu fiyat olsun ama beklentim fiyatın geçen sezonun altına düşmeden 2.90- 3.00 TL gibi olmasıdır. Yaz günü yağmurun yağması ürüne iyi geldi, beklentilerimiz çok yüksek, umarız ki fiyatlar da iyi olur. Herkes için hayırlısı olsun” dedi.