Keşan'da yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde 15 Şubat'ta yüz yüze başlayacak eğitime yoğun kar yağışı sebebiyle 1 gün süreyle ara verildi.

Korona virüs sebebiyle uzun bir süre uzaktan eğitime devam eden okulların 15 Şubat Pazartesi günü açılması ve köy okullarında okuyan öğlencilerin ders başı yapması bekleniyordu ancak kar buna engel oldu.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, gece saatlerinde başlayan ve bölgeyi kısa sürede etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle olağanüstü toplandı.

Keşan'da meydana gelen ve yer yer 20 santimetreyi bulan kar yağışı sebebiyle okulların açılması 1 gün ertelendi, kar tatili nedeniyle köy okullarında başlayacak yüz yüze eğitim, 16 Şubat 2021 Salı gününe alındı.