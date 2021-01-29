Keşan'daki tarihi binalara defineciler dadandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan tarihi yapılar, içeri giren kötü niyetli kişilerce farklı amaçlar için kullanılıyor. Koruma altına alındığı için işlem yapılamayan binaları defineciler ve uyuşturucu bağımlıları mesken tutuyor.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Çukur Çeşme Sokak üzerinde bulunan taş binada geçtiğimiz akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 1820'li yıllardan kaldığı düşünülen ve Anıtlar Kurulunca koruma altına alınan tek katlı taş binada çıkan yangının ardından bir tarih adeta kül oldu. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saate yangını kontrol aldığı binada artık geriye bir yıkık bir yapı kaldı.

Gelen giden belli değil

Keşan'ın en eski mahallelerinden biri olan ve Rum mahallesi olarak da bilinen bölgedeki evlerin hurdacılardan definecilere, fuhuş yapmak ve uyuşturucu kullanmak için gelenlere kadar çok farklı niyetli insanların meskeni haline geldiğini belirten vatandaşlar, “Delinin biri kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramıyor. Define arama niyetinde olan kişiler geldi önce buraya, hurdacılar geldi sonra. Camlarında bulunan demir parmaklıklar vardı, onları aldılar. En sonunda da madde bağımlıları geldi, çok farklı niyetli olan insanlar da geldi. Geçtiğimiz akşam 2 kız 5 erkek girmeye çalıştı. Ben fark ettim, ne amaçla geldiklerini sordum, kaçıp gittiler. Büyük ihtimaller yakıldı burası, çünkü elektriği yok bir şeyi yok, kendi kendine de çıkmaz yangın. Yüklük dolabından çıkarılan eşyalardan başlamış yangın. Sonrasında çatıya da sıçrayarak bütün evi sarmış” dedi.

“Kimse bir şey yapamıyor”

Anıtlar Kurulu tarafından koruma altında olması sebebiyle, üzerlerinde herhangi bir uygulama yapılamasından dolayı mağduriyetler oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, “Anıtlar Kurulu tarafından tescillenip koruma altına alındığı için, Belediye de buraya müdahale edemiyor, mal sahipleri de müdahale edemiyor. Çivi çakılması yasak” diyerek, konuya bir an önce çözüm istedi.