Kırkpınar biletleri satışa çıktı

Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 658'cisi düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ata sporuna olan ilginin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, yağlı güreş tutkunlarının yerlerini şimdiden ayırtmalarını istedi.

Edirne Belediyesi'nin organize ettiği ve 01-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu. Edirne Belediye Encümen Kararı'yla 5 Temmuz 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler için girişler ücretsiz olarak belirlendi. 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü için biletler 50 ile 60 TL, 7 Temmuz 2019 Pazar günü için ise biletler 70 ile 80 TL'den satışa çıkarıldı.

Edirne Belediyesi olarak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni; geleneğinden, tarihinden koparmadan; tarihi dokusuna dokunmadan değiştirmeye, geliştirmeye ve tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Her geçen yıl Ata Sporumuza; Yağlı Güreşlerin olimpiyatı olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilgi artmaya devam ediyor. Bizler de atalarımızdan kalan bu mirasa sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Kırkpınar'ın heyecanı şimdiden güreşseverleri sardı. Yiğitlerin er meydanındaki mücadelesine yakından tanıklık etmek istiyorsanız, yerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz" dedi.

Belediye Encümen Kararıyla belirlenen tribünlerin giriş fiyatları ise şöyle:

05 Temmuz Cumartesi

Süleyman Demirel 1, Süleyman Demirel 2, Tekirdağlı Hüseyin Tribünü, Mustafa Bük Tribünü, Aydın Demir Tribünü, Antalyalı Recep Gürbüz Tribünü 60 TL; Alper Yazoğlu Tribünü ve Kel Aliço Tribünü 50 TL

16 Temmuz Pazar

Süleyman Demirel 1, Süleyman Demirel 2, Tekirdağlı Hüseyin Tribünü, Mustafa Bük Tribünü, Aydın Demir Tribünü, Antalyalı Recep Gürbüz Tribünü 80 TL; Alper Yazoğlu Tribünü ve Kel Aliço Tribünü 70 TL