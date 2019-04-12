Kırkpınar için kollar sıvandı

Bu yıl 1-7 Temmuz tarihleri arasında 658'incisi gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne'de hazırlıklar başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl yaklaşık 4-5 milyon TL'lik bir bütçe ile Sarayiçi Er Meydanı alanında bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin yapılacağını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Sarayiçi Er Meydanı'na gelerek, bu yıl 658'incisi gerçekleşecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi yapılacak yenileme, tamirat ve tadilat gibi konuları yerinde inceledi.

"Kırkpınar'ın 658'incisi yine Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek"

Gürkan, incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalimiz yaklaşmak üzere. Bugün 12 Nisan 2019 Cuma. Bu yıl 658'incisini yapacağımız tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2019 yılında 1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ve tarihi Kırkpınar'ın 658'incisi yine Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Biz de çalışma arkadaşlarımla beraber bugün tüm ekip buradayız" dedi.

"Tüm paydaşlarla beraber en güzelini, en başarılısını yapmaya çalışıyoruz"

Gürkan, "Türk'ün ata sporu olan yağlı güreş, en büyük organizasyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Belediyesinin sorumluluğunda, bizim sorumluluğumuzda. Ama bizim sorumluluğumuzda olması demek diğer kurumlarla paylaşmamız anlamına gelmiyor. Gerçekten örnek olacak bir işbirliği ile Gençlik Spor Bakanlığımızla, Güreş Federasyonumuzla, Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği ile ve bu işle ilgili tüm paydaşlarla beraber en güzelini, en başarılısını yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Stadyumu modernizasyonu

Kırkpınar Stadyumu'nun modernizasyonu ile ilgili de bilgiler veren Gürkan, "Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Sayın Hamza Yerlikaya ile bir görüşmemiz oldu. Yeni Kırkpınar Stadyumu için bir proje çizilmişti. Ama biliyorsunuz, referandum, 24 Haziran seçimleri, yerel seçimler inşallah bu yıl bu projeyi bitirip başlarız diye umut ediyorum ve inanıyorum. Sayın Hamza Yerlikaya çok üzerinde duruyor bu konunun, Sayın Gençlik Spor Bakanı da çok üzerinde duruyor. Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımız da üzerinde duruyor. Yapmış olduğumuz tahsis, protokol halen geçerli. Ama üst üste farklı konular nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Bir proje yapılmıştı ama ben de çok doğrusunu söylemek gerekirse Kırkpınar'a çok yakışmadığını düşünüyordum. Sayın Yerlikaya da aynı şekilde düşünüyor. Şimdi yeni bir proje çizimi söz konusu elbette bu yıla yetişmez. Bu yıl yine burada yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıla Kırkpınar Er Meydanı'nın modernizasyonunu yetiştiririz. Daha rahat bir ortamda yağlı güreşlerimiz olur" dedi.

Gürkan, Dualı Çayır'da herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirterek, yaklaşık 4-5 milyon TL'lik bir bütçe ile bu yıl ki hazırlıkları tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.