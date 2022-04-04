Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Adar 5'inci defa Avrupa şampiyonu oldu

Trakya Üniversitesi mezunu milli güreşçi Yasemin Adar, 5'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan milli güreşçi Yasemin Adar, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Trakya Üniversitesi mezunu milli sporcu Yasemin Adar, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin ilk Avrupa ve Dünya Şampiyonu kadın güreşçisi olma unvanına sahip başarılı sporcusu Yasemin Adar, başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde finalde Estonyalı Epp Maee ile karşılaştı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda final maçına çıkan Yasemin Adar, Estonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı. Müsabakada rakibini 3-1 mağlup etmeyi başaran milli temsilcimiz, böylece kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye'yi ve mezun olduğu üniversiteyi katıldığı tüm organizasyonlarda başarıyla temsil eden milli sporcu Yasemin Adar 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste 4 kez Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Trakya Üniversitesi yaptığı açıklamada, “Bizleri ve ülkemizi bir kez daha gururlandıran mezunumuz Yasemin Adar'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.